Polizeifahndung nach kletterndem Baumbewohner

Recklinghausen. Die Polizei Recklinghausen ist seit dem Dienstagmorgen auf der Suche nach einem Futterdieb. Dies teilten die Beamten auf ihrer Facebookseite mit.

Von Sebastian Meltz, 21.03.2017

Seit dem Dienstagmorgen fahndet die Polizei Recklinghausen via Facebook nach einem Unbekannten mit rötlichen Haaren und buschigem Schwanz. Der Tatverdächtige hat ein Gewicht von 200 bis 400 Gramm und ist 20 bis 25 cm groß.

Den Polizeiangaben zufolge haben sich „zahlreiche hungrige Vögel in den vergangen Wochen“ über den Futterdieb beschwert, der sich in einem Vogelhäuschen am Polizeipräsidium in Recklinghausen bediente. Anhand eines Beweisfotos konnte der Täter inzwischen als Eichhörnchen identifiziert werden.

Facebook-Nutzer spekulieren, ob es sich um eine bundesweit organisierte Diebesbande handelt, die sich auf Mundraub spezialisiert hat. Ähnliche Vorfälle wurden sowohl bereits im Großraum Hessen als auch in Hannover gemeldet.

In dem Facebook-Beitrag heißt es wörtlich: „Zahlreiche hungrige Vögel haben sich in den vergangenen Wochen bei uns beschwert. Ein Unbekannter hatte regelmäßig ein Vogelhäuschen am Polizeipräsidium geplündert. Die Kollegen konnten den Serientäter anhand von Beweisfotos nun identifizieren. Die Fahndung zur Festnahme des Futterdiebes laufen auf Hochtouren.“