Russe rächt sich an seiner Frau

Sankt Petersburg. Streit in der Beziehung gehört dazu. Auch, dass man mal wütend aufeinander ist. Deswegen das Auto der Partnerin mit Zement zu füllen, ist dagegen eher unüblich. Ein Mann in Russland tat jedoch genau das.

Von Nadine Vogelsberg, 11.04.2017

Es ist hellichter Tag, mitten in Sankt Petersburg. Unbeirrt dirigiert ein Mann eine Zementmaschine an ein rotes Auto heran, so dass der Schlauch schließlich durch das offene Fenster in den Wagen ragt. Und dann fließt der Zement dickflüssig in den Wagen, füllt ihn fensterhoch an, wie die Daily Mail berichtet. Der Mann stört sich derweil nicht an den Zuschauern, die das Geschehen teilweise mit ihrem Handy filmen.

Das Auto gehört der Ehefrau des Mannes, doch die Ehe läuft gerade gar nicht gut. Der Ehemann gibt an, dass die Ehe sich gerade in einer schwierigen Phase befinde, doch die jüngste Aktion seiner Ehefrau habe ihn so entzürnt, dass er zu dieser Racheaktion gegriffen hat. Er wisse immerhin, wie sehr sie ihr Auto liebe.

Anlass zu dieser Aktion war, dass die Ehefrau ihren Nachnamen geändert hatte: Sie legte den Nachnamen ihres Mannes ab, um sich in "Veniy" umzubenennen. "Veniy" ist eine Supermarktkette, die jedem 50.000 Rubel (828 Euro) versprochen hatte, der seinen Nachnamen in den des Supermarktes umändere, um auf diese Weise Werbung für sie zu machen.

Zusätzlich dürfte es den Ehemann frustriert haben, dass der Name "Veniy" übersetzt "Treue" bedeutet, seine Frau ihm aber erst kürzlich gesagt haben soll, nicht immer treu gewesen zu sein.