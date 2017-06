Versuchte Vergewaltigung von 15-Jähriger

Köln. Schauspieler Sebastian M. steht erneut vor Gericht. Nachdem der 45-Jährige bereits eine Haftstrafe wegen Vergewaltigung verbüßte, muss er sich vor dem Kölner Landgericht jetzt neuen Vorwürfen stellen. M. soll versucht haben, eine 15-Jährige in Hürth zu vergewaltigen.

Von Marcel Dörsing, 13.06.2017

Er war mehrere Jahre am Bonner Schauspiel zu sehen, spielte in Filmen wie "Die Manns - Jahrhundertroman" und verschiedenen Serien mit. Jetzt steht Sebastian M. erneut in der Öffentlichkeit - allerdings nicht auf der Bühne, sondern auf der Anklagebank des Kölner Landgerichts. Seit Montag muss sich der Schauspieler dem Vorwurf der versuchten Vergewaltigung stellen.

Unter Drogeneinfluss soll sich M. im Dezember des vergangenen Jahres mit dem Auto auf den Weg von Köln nach Bonn gemacht haben. Dort, so die Staatsanwaltschaft, wollte er sich weitere Drogen besorgen.

Auf dem Weg soll er in Hürth gehalten haben, wo er um 7 Uhr morgens ein 15-jähriges Mädchen überfallen haben soll, das gerade auf dem Weg zur Schule war.

Wie es die Staatsanwaltschaft geschildert hat, soll er die Schülerin angebrüllt und ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Dann soll er ihr ein Messer an den Hals gehalten haben. Als das Mädchen sagte, erst 15 Jahre alt zu sein, habe M. nur gesagt: „Das ist mir egal.“

Das Opfer soll sich daraufhin gewehrt und um Hilfe geschrien haben. Ein Zeuge wurde auf das Verbrechen aufmerksam und kam dem Mädchen zur Hilfe. Die Polizei konnte wenig später M. festnehmen. Der Schauspieler gab vor Gericht an, er könne sich nur noch daran erinnern, auf dem Mädchen gelegen zu haben.

Bereits vorbestraft wegen zwei Vergewaltigungen in Bonn

Sollte M. verurteilt werden, droht ihm eine lange Haftstrafe. Bereits 2010 musste sich der Schauspieler vor der 1. Großen Strafkammer des Bonner Landgerichts wegen Vergewaltigung, schweren Raubs, gefährlicher Körperverletzung, Diebstahls und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

Im Dezember 2001 hatte er einer jungen Frau in einer Bonner Diskothek die Handtasche geklaut, um an Geld für neue Drogen zu kommen - damals war er am Bonner Schauspiel engagiert. Zunächst kaufte er sich laut Urteil weiteres Kokain und kam dann auf die Idee, die Wohnung der 18-Jährigen zu durchsuchen. Als die junge Frau am frühen Morgen des 27. Dezember 2001 nach Hause zurückkehrte, wurde sie von dem maskierten Täter mit Pfefferspray oder Reizgas attackiert und ans Bett gefesselt.

Auch die später hinzugekommene Mutter der 18-Jährigen geriet in die Fänge des Angeklagten. Nachdem M. etwa 1000 Mark erbeutet hatte, überlegte er laut Urteil im Drogenrausch, "was man jetzt noch ausprobieren könnte". Anschließend zwang er beide Frauen zum Oralverkehr. Danach gelang der Mutter die Flucht.

Jahrelang konnte der Täter nicht ermittelt werden - bis es im Mai 2009 zu einem Übergriff M.'s auf eine Prostituierte vom Straßenstrich kam. Dieser Fall wurde jetzt im Prozess jedoch eingestellt, unter anderem, da die zu erwartende Einzelstrafe nicht mehr ins Gewicht gefallen wäre. Eine Speichelprobe des Schauspielers brachte allerdings für die Ermittler die Spur zur alten Tat.

Daraufhin wurde der Schauspieler am 30. Oktober in Wiesbaden festgenommen. Für einen besonders schweren Raub und zwei Vergewaltigungen wurde er 2010 zu sechseinhalb Jahren Gefängnis verurteilt.