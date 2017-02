Ehefrau mit Hammer erschlagen: Urteil erwartet

Ein Mann geht in Münster in das Landgericht.

16.02.2017 Münster. Im Mordprozess gegen einen 58-jährigen Fernfahrer will das Schwurgericht Münster am heutigen Donnerstag (12.00 Uhr) das Urteil sprechen. Dem Angeklagten aus Reken im Münsterland wird vorgeworfen, seine schlafende Ehefrau im September mit einem Hammer erschlagen zu haben. Die Staatsanwaltschaft hat lebenslange Haft beantragt. Zu Prozessbeginn hatte der 58-Jährige die Tat gestanden. Am Abend zuvor soll es zwischen den Eheleuten zu einem Streit gekommen sein. Da habe er sich schließlich gedacht: "Du musst das jetzt zu Ende bringen." Nach der Bluttat soll der Fernfahrer den Schmuck seiner Frau versteckt haben, um einen Raubmord vorzutäuschen.