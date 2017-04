13.04.2017 New York. Er hat Erfolge als Schauspieler und Comedian gefeiert. Ganz so berühmt wie sein jüngerer Bruder ist er jedoch nicht geworden. Jetzt ist Charlie Murphy im Alter von 57 Jahren gestorben.

Der US-Schauspieler Eddie Murphy (56) trauert um seinen Bruder. Charlie Murphy, der ebenfalls als Schauspieler und Comedian arbeitete, sei am Mittwoch im Alter von 57 Jahren an Leukämie gestorben, berichteten zahlreiche US-Medien unter Berufung auf seinen Sprecher.

Eddie Murphys älterer Bruder war in den USA durch zahlreiche Auftritte in TV-Shows bekannt geworden - allerdings nie so sehr wie Eddie Murphy selbst, der mit Hollywood-Filmen wie "Beverly Hills Cop - Ich lös’ den Fall auf jeden Fall" und "Dr. Dolittle" weltweit Erfolge feierte. Charlie Murphy hatte in einigen Kinofilmen wie "Mo’ Better Blues" und "Nachts im Museum" kleine Nebenrollen. (dpa)