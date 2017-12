Alternativen zum Silvester-Brauch

Bonn. Wer schon jetzt Silvesterpläne für 2018 schmiedet, muss umdenken: Denn ab dem neuen Jahr verbietet die EU das traditionelle Bleigießen europaweit. Wir verraten, welche Alternativen es gibt, um dennoch mit einem Orakel in die Zukunft schauen zu können.

Von Alexandra Mölleken, 31.12.2017

Eine neue Richtlinie der Europäischen Union besagt, dass der Brauch des Bleigießens ab dem kommenden Jahr der Vergangenheit angehört: Das Metall, das für das Bleigießen verwendet wird, gilt laut der neuen Chemikalienverordnung der EU als zu giftig. Obwohl schon seit vielen Jahren von dem Gebrauch der kleinen Bleifiguren zum Vorhersagen der Zukunft für das neue Jahr abgeraten wird, nutzt der Großteil der Bevölkerung diesen Brauch immer wieder am Silvesterabend.

Doch in diesem Jahr ist es das letzte Mal, dass die kleinen Bleifiguren über einer Kerzenflamme geschmolzen, dann zum Abkühlen in ein Wasserbad geworfen werden und aus den exotischen Bleigebilden die Zukunft vorhergesagt wird. Das hat eine neue Richtlinie der European Chemicals Agency (ECHA) der Europäischen Union laut der Frankfurter Allgemeinen Zeitung beschlossen.

Das Verbot soll ab April 2018 in Kraft treten und von dann an alle Produkte verbieten, die mehr als 0,3 Prozent Blei enthalten. Laut der Stiftung Warentest haben die meisten Bleifiguren einen Anteil von bis zu 71 Prozent Blei. Also deutlich höher als zugelassen.

Warum ist Bleigießen giftig?

Schon eine geringe Menge Blei gilt laut des Umweltbundesamtes und der Stiftung Warentest als gefährlich. So können erhebliche Gesundheitsrisiken entstehen, wie beispielsweise Schäden des Nervensystems, der Nieren, des Gehirns und der Leber. Auch Intelligenz-, Aufmerk­samkeits- und Reaktions­leistungen sind laut der Stiftung Warentest gefährdet.

Beim Erhitzen des Metalls entstehen laut Experten giftige Bleioxide, die über die Atemwege in den Körper gelangen. Auch das Berühren der Bleifiguren genügt, um die giftigen Bleioxide aufzunehmen. Denn die Überbleibsel an den Händen – insbesondere bei Kindern – können schnell in den Mund gelangen.

Gibt es Alternativen zum Bleigießen?

Traditions- und Brauchtumsfans können jedoch aufatmen: Denn dank Alternativen zum Bleigießen bleibt die Zukunft weiterhin vorhersehbar. Die Stiftung Warentest empfiehlt beispielsweise Guss-Sets aus Kerzenwachs. Dieses ist silbern gefärbt, sodass es den altbekannten Bleifiguren zum Verwechseln ähnlich sieht. Zwar räumt die Stiftung Warentest ein, dass es bei dieser Alternative etwas schwieriger ist, die Wachsfiguren unzerbrochen aus dem Wasserbad zu holen, versichert dennoch traditionelles Bleigieß-Gefühl.

Als weitere Alternativen nennen die Experten Zinn, allerdings nur sogenanntes Reinzinn, da andere Varianten ebenfalls Blei enthalten. Dieses ist ebenso wie das Wachs zerbrechlicher als Blei, schmilzt dafür aber sogar noch schneller über der Kerzenflamme, als das giftige Metall.

Diese zehn Bräuche dürfen an Silvester nicht fehlen Foto: dpa 1. Bleigießen: Für viele darf dieser Klassiker an Silvester nicht fehlen. Dabei wird das Blei über einer Flamme erhitzt und das flüssige Material zum Abkühlen schnell in kaltes Wasser gegossen. Die Formen und Figuren, die entstehen, dienen als Orakel und werden daraufhin gedeutet. So soll ein Blick auf die Zukunft geworfen und gezeigt werden, was im neuen Jahr auf einen zukommt. Das Blei steht dabei für alles Belastende und Schwere, das im alten Jahr zurückgelassen werden soll.

Foto: Roland Weihrauch/dpa 2. Feuerwerk: Wenn der Zeiger die "12" erreicht und das neue Jahr beginnt, feiern das Viele mit einem Feuerwerk. Dann wird es laut, hell und bunt – aus einem bestimmten Grund: Denn dieser Brauch geht bis ins Mittelalter bzw. Altertum zurück. Damals begrüßten die Menschen das neue Jahr mit Schellen, Peitschen und Pauken und erzeugten so besonders viel Lärm. Dadurch wollten sie Dämonen, Pech und böse Geister vertreiben und Platz für Glück und Seligkeit im neuen Jahr machen.

Foto: DPA 3. Anstoßen: „Guten Rutsch”, „Prosit Neujahr” oder „Frohes Neues” – schallen durch die Nacht, wenn um Mitternacht die Sektkorken knallen und die Gläser aneinander klirren. Das Anstoßen mit Sektgläsern gilt mittlerweile als eingefleischte Silvestertradition, womit sich die Menschen Glück und Freude für den Jahreswechsel und das neue Jahr wünschen. Ursprünge haben diese Floskeln beispielsweise im Lateinischen und Jiddischen ihre Ursprünge.

Foto: DPA 4. "Dinner for One": Alle Jahre wieder bringt James die Menschen zum Lachen, wenn er galant über den Tigerteppich stolpert, während er Miss Sophie bei ihrem "Dinner for One" bedient. Wie in jedem Jahr feiert Miss Sophie ihren 90. Geburtstag mit ihren engsten Freunden: Sir Toby, Admiral von Schneider, Mr. Pommeroy und Mr. Winterbottom. Da diese bereits verstorben sind, muss Butler James zusätzlich auch in deren Rollen schlüpfen und präsentiert ein Schauspiel der Extraklasse.

Foto: dpa 5. Glücksbringer: Maskottchen und Glücksbringer tummeln sich nicht selten auf den Tischen am Silvesterabend. Denn Marzipanschweinchen, Schornsteinfeger und Glücksklee sollen Glück im neuen Jahr bescheren.

Foto: dpa 6. Rote Unterwäsche: Der Dresscode an Silvester ist meist eher schick, auffällig und glitzernd. Doch was trägt man am besten drunter? Laut eines Brauchs wird zu roter Unterwäsche geraten, denn diese soll Glück, Erfolg, Liebe, Gesundheit und Leidenschaft im neuen Jahr bringen. Der Brauch ist vor allem in Italien verbreitet.

Foto: Arno Burgi 7. Wäsche aufhängen: Wer im neuen Jahr nicht vom Unheil heimgesucht werden möchte, sollte in der Silvesternacht die Finger von seiner Wäsche lassen. Denn Wäsche waschen und aufhängen soll laut einer Legende wütende Geister aufwecken. Diese kämen zur Wintersonnenwende vermehrt aus ihren Verstecken. Der Toten- und Kriegsgott Wotan und sein Geisterherr ziehen dann ihre Steifzüge durch die Gärten und würden verärgert werden, wenn sie in Wäscheleinen und Wäsche hängenblieben.

Foto: Roland Weihrauch 8. Gänse ärgern: Wer im neuen Jahr mit Glück gesegnet sein möchte, sollte nach einem alten Brauch keine Gänse und anderes Geflügel verärgern. Denn dann würde dieses von Dannen fliegen und das Glück für das neue Jahr mitnehmen.

Foto: DPA 9. Linsensuppe: Wer im neuen Jahr finanziell weiterhin gut aufgestellt sein möchte, sollte am Silvestertag Linsensuppe verspeisen. Denn dieser Brauch soll für Geldmünzen stehen. Je mehr Linsen man also isst, desto weniger finanzielle Probleme muss man im neuen Jahr befürchten. Alternativ hebt man eine Schuppe des traditionellen Silvesterkarpfens auf und bewahrt diese das neue Jahr über im Portemonnaie bei sich.

Foto: kab-vision - Fotolia 10. Fischgräten: Seinen Namen trägt „Silvester” seit dem Tod des Papstes Silvester I, dessen Todestag auf den 31.12.335 fällt. Der Papst war dafür bekannt, das ungläubige Menschen in seiner Gegenwart an Fischgräten erstickten. Deshalb besagt ein Aberglaube, dass am Silvesterabend kein Fisch verzehrt werden sollte.

Wer auf einem anderen Weg die Zukunft mit einem Orakel vorhersagen möchte, könnte sich mit Kartenlegen oder Kaffeesatzlesen probieren. Denn das ist mit Sicherheit bleifrei. Also heißt es: Nicht den Kopf hängen lassen, denn neben dem alternativen Bleigießen gibt es unzählige weitere Silvester-Bräuche, die beim Jahreswechsel nicht fehlen dürfen.