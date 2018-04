E-Bike mit Tempo 68 in Dortmund erwischt

19.04.2018 Dortmund. Mit Tempo 68 ist in Dortmund ein Mountainbiker in eine Radarfalle gerauscht. Der 24-Jährige hatte die beeindruckende Geschwindigkeit aber nicht mit schierer Muskelkraft erreicht, wie die Polizei am Donnerstag berichtete. Er habe auf einem E-Bike eines slowenischen Herstellers gesessen, das Geschwindigkeiten von mehr als 60 Stundenkilometern erreichen könne. Damit sei das Zweirad aber ein Kraftfahrzeug. Der Fahrer brauche einen Führerschein der Klasse A, das Gefährt müsse versichert sein und ein Kennzeichen haben. Nichts davon konnte der 24-Jährige vorweisen.

Der rasende Radler war der städtischen Verkehrsüberwachung schon mehrfach aufgefallen. Am Donnerstag nahm sich die Polizei der Sache an und postierte einen Radarwagen an der üblichen Strecke des 24-Jährigen. Er war prompt wieder viel zu schnell unterwegs und wurde schließlich von einem Polizeimotorrad gestoppt. (dpa)