Vorfall in Italien

Dutzende Katzen sind bei einem Brand in Italien gestorben.

27.09.2018 Mailand. Dutzende Katzen sind bei einem Brand in einem italienischen Tierheim gestorben. Die Tiere waren in ihren Käfigen eingesperrt und konnten deshalb nicht fliehen.

Die rund 100 Tiere in dem Heim in Mailand konnten nach dem Ausbruch des Feuers am Donnerstag nicht mehr gerettet werden, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtete. Einige Hunde seien den Flammen entkommen.

Der Tageszeitung „Corriere della Sera“ zufolge waren die Katzen in ihren Käfigen und in einem Krankenzimmer eingesperrt gewesen. Nach einer ersten Einschätzung schloss die Feuerwehr Brandstiftung aus und sprach von einem Unfall. Der „Corriere“ berichtete von einem Kurzschluss. (dpa)