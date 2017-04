Dunstabzugshaube brannte: Männer erlitten Rauchvergiftungen

02.04.2017 Hagen. Beim Brand einer Dunstabzugshaube in einer Wohnung in Hagen haben am Sonntagnachmittag zwei junge Männer schwere Rauchgasvergiftungen erlitten. Das teilte die Feuerwehr Hagen mit. Die Opfer waren bewusstlos, als die über Rauchmelder alarmierte Feuerwehr in die Wohnung kam. Das Feuer sei schnell gelöscht worden, die jungen Männer im Alter von 16 und 19 Jahren sollten noch am Abend mit Rettungshubschraubern in eine Düsseldorfer Spezialklinik geflogen werden. Essen auf dem Herd war in Brand geraten und hatte die Abzugshaube entzündet, wie die Feuerwehr mitteilte.