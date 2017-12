Duisburger täuscht Straftat vor - und wird erneut erwischt

19.12.2017 Duisburg. Ein 30-jähriger Duisburger ist zum zweiten Mal beim Vortäuschen einer Straftat erwischt worden. Nach Angaben der Bundespolizei erschien der Mann auf einer Polizeiwache in Duisburg behauptete, dass ihm seine Geldbörse gestohlen worden sei.

Bei der Überprüfung seiner Personalien kam heraus, dass der Mann die gleiche Geschichte schon einmal erfunden hatte, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Dienstag in Düsseldorf. Deswegen war er sogar verurteilt worden und wurde mit Haftbefehl gesucht, weil er die Geldstrafe in Höhe von fast 2200 Euro nicht gezahlt hatte.

Nun droht ihm eine Verurteilung als Wiederholungstäter, denn bei seiner Durchsuchung wurde die gerade als gestohlen gemeldete Geldbörse ans Tageslicht befördert - und ein Tütchen Drogen.

Unklar blieb, was der Mann mit seiner Diebstahlsmeldung bezweckte. Da er seinen Lebensunterhalt durch staatliche Leistungen bestreitet, vermutete die Polizei, dass er mit der Verlustmeldung seiner Papiere Leistungen erschleichen wollte. (dpa)