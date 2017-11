Spektakuläre Aufnahme

Dubai. Vom Burj al arab ist nur noch die Spitze zu sehen, der Rest versinkt im Wolkenmeer. Ein spektakuläres Foto zeigt die Wetterlage über Dubai. Ob in Bonn und der Region auch solche Wolkendecken zu erwarten sind?

Von general-anzeiger-bonn.de, 28.11.2017

Der Burj al arab macht seinem Namen als Wolkenkratzer alle Ehre. Ein imposantes Wolkenmeer hat sich rund um das 321 Meter hohe Luxushotel in Dubai ausgebreitet, einzig die Spitze des segelförmigen Gebäudes durchbricht die weiß-graue Decke.

Der Pilot eines Motorschirmfliegers genießt ebenfalls das spektakuläre Panorama, das der Kanal @dubai am Dienstagmorgen auf Instagram veröffentlichte. Im Hintergrund erscheint halb im Nebel versunken die Skyline der Stadt mit dem 828 Meter hohen Burj Khalifa.

Where nothing is impossible #Dubai Ein Beitrag geteilt von Dubai (@dubai) am 27. Nov 2017 um 20:53 Uhr

Deutlich kälter und weniger sonnig wie sonst in diesen Tagen in Dubai zeigt sich das Wetter derzeit in Bonn und der Region. Nach einem wolkigen und nassen Start in den Dienstag werden jedoch bei bis zu sieben Grad ein sonniger Mittag und Nachmittag erwartet. Erst zum Abend hin ziehen wieder leichte Wolken auf. Doch statt leichter Schleierwolken wie in der Golfregion sind es eher Regenwolken.

Typisches Novemberwetter gibt es den Voraussagen nach auch in den kommenden Tagen. Es bleibt meist wolkig, nur selten lässt sich die Sonne blicken, ab und an kann es regnen. Die Temperaturen sinken bis zum Wochenende bis auf den Gefrierpunkt. Bei den Aussichten kann man gut noch für einen Moment in die Ferne schweben.