Polizei bittet um Mithilfe

20.04.2018 Gebesee/Landkreis Sömmerda. In Thüringen soll eine ferngesteuerte Drohne zwei Menschen mit Nägeln beschossen haben. Die Polizei Erfurt ermittelt.

Eine ferngelenkte Drohne soll in Gebesee in Thüringen Menschen mit Nägeln beschossen haben. Das teilte die Polizei in Erfurt am Donnerstag unter Verweis auf die Angaben eines 44-Jährigen mit, der die Beamten tags zuvor über den Fall informiert hatte. Demnach attackierte die Drohne ihn und seine Mutter.

Zunächst kreiste das Fluggerät den Angaben zufolge über seinen Grundstück, dann habe es aus einer Entfernung von etwa 20 Metern Nägel auf ihn abgefeuert. Diese verfehlten aber ihr Ziel.

Vor Ort fanden die alarmierten Beamten mehrere fünf Zentimeter lange Stahlnägel, die sie zur Beweiszwecken beschlagnahmten. Auch Nachbarn beobachten laut Polizei die Drohne.

Die Polizei bat im Rahmen ihrer Ermittlungen um Mithilfe der Bevölkerung. Auch mögliche weitere Opfer von Angriffen sollten sich melden. (general-anzeiger-bonn.de)