Gewinnspiel-Abzocke

Bonn. Um an Kontodaten heranzukommen, werden Betrüger immer einfallsreicher. Im Namen des Drogeriemarktes "dm" werden aktuell falsche Gewinnspiel-Mails versendet. Auch Anrufe erreichen die Kunden.

Von Judith Nikula, 22.01.2019

Derzeit versuchen Betrüger per Telefon und Email, an persönliche Daten von Kunden der Drogeriemarktkette "dm" zu gelangen. Wiederholt meldeten Kunden in den vergangenen Tagen, dass sie wegen eines Gewinnspiels kontaktiert worden seien, bei dem ein Preisgeld von bis zu 1000 Euro lockte. Der Absender? Vermeintlich "dm" - doch hier ist Vorsicht geboten.

Auf GA-Anfrage erklärte das Unternehmen, dass sämtliche Gewinnspiele ausschließlich über offizielle Social-Media-Kanäle sowie die offizielle Website laufen. Ohne vorherige Teilnahme an einem solchen, werde niemand kontaktiert. Kunden sollten unseriöse Anfragen ignorieren und auf keinen Fall Kontoverbindungen oder andere Daten weitergeben.

Doch wie lässt sich überhaupt erkennen, ob es sich um ein offizielles Gewinnspiel handelt? Dabei können die folgenden Hinweise helfen:

Sehen Sie sich das Impressum der Website an. Sollte dies fehlen oder gar eine Privatperson dort aufgelistet sein, handelt es sich üblicherweise nicht um eine offizielle Seite.

Überprüfen Sie die URL im Browser sowie den Absender von E-Mails. Oftmals handelt es sich dabei nicht um eine offizielle Adresse, sondern um eine obskure Zusammensetzung. Welche Domain ein Unternehmen verwendet, können Sie leicht über Suchmaschinen herausfinden.

Prüfen Sie die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel. Geben Sie niemals Kontodaten am Telefon durch. Üblicherweise werden Sie bei Gewinnen schriftlich benachrichtigt.

Gegen die aktuellen Betrüger hat "dm" laut eigenen Angaben bereits rechtliche Schritte eingeleitet.