Drogenrazzia in Neuss nach Beschwerden von Nachbarn

25.11.2017 Neuss. Bei einer Razzia in Neuss haben fast 40 Polizisten mehrere Straßen der Innenstadt abgesperrt, Passanten kontrolliert und Kneipen durchsucht. Auch ein Kiosk, eine Spielhalle und ein Wettbüro seien bei der Aktion am Freitagabend aufgesucht und überprüft worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Ziel des Einsatzes sei es nach wiederholten Klagen von Anwohnern gewesen, mögliche Drogendelikte zu erkennen. Bei den Kontrollen sei aber nur eine geringe Menge von Betäubungsmitteln sichergestellt worden.