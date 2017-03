Drogen hinter Asia-Gemüse: Prozess gegen mutmaßliche Dealer

20.03.2017 Düsseldorf. Mit Marihuana unter dem Chinakohl sollen Düsseldorfer Lebensmittelhändler Zusatzgeschäfte in Millionenhöhe als Drogendealer getätigt haben. Am Montag begann vor dem Düsseldorfer Landgericht der Prozess gegen die fünf Angeklagten: zwei Zwillingsbrüder und drei mutmaßliche Komplizen. Ihr asiatischer Gemüsegroßhandel hatte laut Anklage als Fassade für ein florierendes Rauschgiftgeschäft gedient.

Mit ihren Fahrzeugen sollen die Lebensmittelhändler neben dem Gemüse auch die Drogen transportiert haben. Auch Lieferanten fuhren den Ermittlungen zufolge zweigleisig: So soll in Nettetal am Niederrhein eine Champignon-Lieferantin ihre Umsätze mit einer Haschplantage aufgebessert haben. (dpa)