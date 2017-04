Drogen: Rekordfund von Kokain in Ostwestfalen

07.04.2017 Bielefeld/Bad Oeynhausen. Der Zoll in Bielefeld vermeldet einen Rekordfund von Kokain in Ostwestfalen. Bei einer Kontrolle im Bereich der Autobahnen A30 und A2 bei Bad Oeynhausen fanden die Beamten Drogen im Wert von 2,5 Millionen Euro, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Dabei stellten die Ermittler bereits Anfang März 30 Pakete mit einem Gewicht von 33 Kilogramm sicher. Ein Rauschgiftschmuggler wurde festgenommen. Das Kokain war aufwendig im Fahrzeug versteckt. Der Fahrer soll es aus Holland geholt haben.