In Gedenken an die 14 Opfer des terroristischen Anschlags in Sankt Petersburg leuchtete die Dresdener Kulturoper in der Nacht vom 4. April in den Farben der russischen Flagge.

Sankt Petersburg/Dresden. Oft wurde das Brandenburger Tor in der Vergangenheit in den Farben eines vom Terror getroffenen Landes angeleuchtet, doch nach dem Terroranschlag in Sankt Petersburg geschah nichts dergleichen. Dafür wurde Dresden weiß blau rot.

Von Nadine Vogelsberg, 05.04.2017

Das Bild ist mittlerweile trauriger Alltag: In Berlin erstrahlt das Brandenburger Tor in den Farben der Nationalflagge Frankreichs, Englands oder der Türkei. Es ist ein probates Mittel geworden, Trauer und Anteilnahme zu zeigen, wenn Menschen durch Terrorakte getötet werden. Da war es umso auffälliger, dass das deutsche Wahrzeichen jüngst nicht in weiß, blau und rot, den Farben der russischen Flagge angeleuchtet wurde, nachdem bei einem Terroranschlag im russischen Sankt Petersburg 14 Menschen ihr Leben verloren.

Immerhin, so hieß es in Berlin, sei Sankt Petersburg keine Partnerstadt, wie es bei Paris, Brüssel oder London der Fall sei. Und obwohl Bundeskanzlerin Angela Merkel dem russischen Präsidenten Vladimir Putin ein Kondolenzschreiben zukommen ließ, indem sie den Anschlag verurteilte, reichte vielen Bürgern dieses Zeichen der Anteilnahme nicht. In den sozialen Medien war die Empörung groß. Die russische Flagge war trotzdem nicht am Brandenburger Tor zu sehen.

Dafür aber leuchtete der Kulturpalast in Dresden in der Nacht vom 4. April in weiß, blau rot und gedachte auf diese Weise den Opfern des Terroranschlags.

Am Montag, 3. April, waren bei einer Explosion in der Sankt Petersburger U-Bahn 14 Menschen getötet worden, zahlreiche weitere verletzt. Die russische Staatsanwaltschaft geht von einem Terroranschlag aus. (mit Material von DPA)