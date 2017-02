Dreiste Masche mit Luxuswagen: Männer festgenommen

23.02.2017 Trier/Ahlen. Zwei Männer sind wegen einer dreisten Betrugsmasche mit Luxuswagen festgenommen worden. Sie wurden von rheinland-pfälzischen Einsatzkräften im nordrhein-westfälischen Ahlen gefasst, wie die Polizei in Trier am Donnerstag mitteilte. Die beiden - 29 und 23 Jahre alt - sollen sich hochwertige Fahrzeuge in Autohäusern angeschaut und sich als potenzielle Käufer ausgegeben haben. Anschließend boten sie die Wagen deutlich unter Marktwert im Internet zum Barkauf an. Interessenten versuchten die Männer dann, die Fahrzeuge im Autohaus bar zu verkaufen.

Bei einem verabredeten Geschäft in Ahlen schlugen die Polizisten am Mittwoch zu: Einer der Tatverdächtigen wurde in seinem Fahrzeug festgenommen, ein weiterer flüchtete. Bei der Verfolgung gab ein Beamter der Spezialeinheit zwei Signalschüsse ab. Der Verdächtige konnte gestoppt werden, er erlitt leichte Verletzungen.

Angelastet werden dem Trio drei Fälle inklusive des Falles mit der Festnahme, wie ein Polizeisprecher sagte. Zweimal sei es bei einem Versuch geblieben, einmal habe es funktioniert. Ein Fall sei in der Eifel gewesen, daher habe die Kriminalinspektion Wittlich ermittelt. Nach der Festnahme wurden drei Wohnungen im Kölner Raum durchsucht. Es sei noch unklar, ob es mehr Mittäter gebe. Gegen das Duo wurde laut Polizei Haftbefehl erlassen. (dpa)