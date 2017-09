Dreijähriges Mädchen angefahren und schwer verletzt

10.09.2017 Detmold. Ein drei Jahre altes Mädchen ist in Detmold von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Das Kind sei zwischen parkenden Autos hindurch auf die Straße gelaufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Eine 24 Jahre alte Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen mit ihrem Wagen. Die Dreijährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfall ereignete sich bereits am Freitagabend.