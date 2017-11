Dreifache Mutter erwürgt: Zehn Jahre Haft wegen Totschlags

30.11.2017 Mönchengladbach. Weil er eine dreifache Mutter erwürgt hat, ist ein 38-Jähriger in Mönchengladbach wegen Totschlags zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das teilte das Landgericht am Donnerstag mit. Der palästinensische Asylbewerber hatte nach Überzeugung der Richter im Februar auf seine deutsche Freundin zunächst mit einer Vase eingeschlagen und sie dann erwürgt.

Danach hatte er sich über Belgien nach Spanien abgesetzt und war dort im März von einer Spezialeinheit der spanischen Polizei in San Sebastian verhaftet worden. Die Leiche der 47-Jährigen war erst drei Wochen nach der Tat in der Wohnung des Angeklagten gefunden worden.

Der Verteidiger hatte vergeblich versucht, eine verminderte Schuldfähigkeit seines Mandanten durch Alkohol- und Drogenkonsum geltend zu machen. Der Verurteilte ist in drei Ländern unter verschiedenen Namen registriert. Vor Gericht hatte er beim Prozessauftakt behauptet, sich weder an die Tat zu erinnern, noch daran, wie die 47-Jährige in seine Wohnung gekommen sei. (dpa)