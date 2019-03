Neues aus Hollywood

Denzel Washington ist in Verhandlungen für "Macbeth".

29.03.2019 Los Angeles. Wird Denzel Washington als skrupelloser Fürst demnächst vor der Kamera stehen? Auf ihn wartet jedenfalls eine hochkarätige Lady Macbeth. Regie führt Joel Coen.

Drei hochkarätige Oscar-Preisträger wollen den Shakespeare-Klassiker "Macbeth" neu auflegen.

US-Regisseur Joel Coen (64, "Fargo") möchte Denzel Washington (64, "Training Day") und Frances McDormand (61, "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri") als Hauptdarsteller vor die Kamera holen, wie die US-Filmportale "Variety" und "Hollywood Reporter" berichteten.

Demnach befindet sich Washington in frühen Rollen-Verhandlungen. Regisseur Coen arbeitete schon häufig mit seiner Frau McDormand zusammen.

Gewöhnlich ist auch sein Bruder Ethan als Produzent, Regisseur oder Drehbuchschreiber an den Coen-Filmen beteiligt, wie zuletzt bei dem Western "The Ballad of Buster Scruggs". "Macbeth" ist den Medienberichten zufolge aber ein Solo-Projekt von Joel, der auch das Skript schreibt.

Die Tragödie von William Shakespeare von 1606 dreht sich um einen machtgierigen, skrupellosen Fürsten, der mit Hilfe seiner Frau Lady Macbeth zum König von Schottland aufsteigen will.

Nach Leinwandadoptionen durch Orson Welles (1948) oder Roman Polanski (1971) holte zuletzt 2015 der Australier Justin Kurzel die Schauspieler Michael Fassbender und Marion Cotillard als mörderisches Fürstenpaar vor die Kamera. (dpa)