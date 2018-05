Drei Verletzte und zwei kaputte Autos bei Zusammenstoß

02.05.2018 Gütersloh. Bei einem Autounfall in Gütersloh sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, geriet ein 19-Jähriger am Dienstagnachmittag mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Fahrzeug. Der 19-Jährige und die beiden Insassen des entgegenkommenden Autos wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund 15 000 Euro.

Da der 19-jährige Mann auf Nachfrage der Polizei zugegeben habe, in den 24 Stunden vor dem Unfall Drogen konsumiert zu haben, sei eine Blutprobe gemacht worden. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei prüft nun, ob der Drogenkonsum Ursache des Unfalls war. (dpa)