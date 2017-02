27.02.2017 Siegen. Bei einer Explosion in einer Metallfabrik in Siegen sind am Montagmorgen drei Menschen durch eine Rauchgasvergiftung verletzt worden, zwei davon schwer. Die Straßen rund um die Fabrik waren weitläufig abgesperrt. Die Polizei konnte die Sperrung kurze Zeit später wieder aufheben. Warum es zu der Explosion kam, war noch unklar. Laut Polizei liegt der Schaden für die Fabrik im hohen sechsstelligen Bereich.