Drei Verletzte bei Autounfall: Feuerwehr muss Kind befreien

11.09.2017 Unna. Zwei Menschen sind bei einem Unfall auf der Bundesstraße 1 in Unna leicht verletzt worden, ein Kind musste mit Verdacht auf schwere Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 68 Jahre alter Mann sei mit seinem Auto auf einer Kreuzung in den Wagen einer 42 Jahre alten Frau gefahren, teilte die Polizei mit. Im Auto der Frau saßen auch zwei Mädchen im Alter von elf und zwölf Jahren. Eines der Mädchen musste von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden. Zunächst bestand der Verdacht, dass es sich schwere Verletzungen zugezogen hat. Ein Polizeisprecher sagte am Montagmorgen, das Mädchen habe sich wie die beiden Erwachsenen höchstwahrscheinlich nur leicht verletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von 17 000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.