Drei Tote bei Autounfall im Münsterland

27.08.2017 Billerbeck. Bei einem schweren Autounfall in Billerbeck in der Nähe von Münster sind am Sonntag drei Seniorinnen getötet worden. Wie ein Polizeisprecher mitteilte, war eine 69-jährige Fahrerin auf einer Landstraße in einer Kurve frontal in einen entgegenkommenden Wagen mit den drei Frauen gerast.

Die 69-Jährige und ihr Ehemann (71) auf dem Beifahrersitz wurden bei dem Aufprall verletzt. Das andere Auto wurde durch die Wucht des Zusammenstoßes von der Straße geschleudert. Alle drei Frauen in dem Wagen seien noch am Unfallort gestorben. Ein 47-Jähriger, der hinter diesem Unglückswagen unterwegs war, geriet mit seinem Auto noch in den Wagen der Unfallverursacherin und wurde ebenfalls verletzt.

Dem Polizeisprecher zufolge wurde die Straße nach dem Unfall am Nachmittag weitgehend abgesperrt. Man warte auf einen Gutachter, bevor die Bergungsarbeiten beginnen könnten. Der WDR hatte zuerst berichtet. (dpa)