08.04.2018 Düsseldorf. Drei Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Düsseldorf einen Geldautomaten gesprengt. Zeugen hatten beobachtet, wie zwei maskierte Personen aus dem Innenraum einer Bankfiliale rannten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein dritter wartete währenddessen in einer dunklen Limousine. Die drei Täter flüchteten mit dem Wagen. Wieviel Geld sie erbeuteten ist bislang nicht bekannt.