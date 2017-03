Drei Senioren bei Verkehrsunfällen gestorben

09.03.2017 Bonn. Bei Verkehrsunfällen sind am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen drei ältere Männer gestorben. Nach Angaben der Polizei sind die genauen Unfallursachen bisher in allen Fällen ungeklärt.

In Bonn wurde ein 94-jähriger Fahrradfahrer nach Angaben der Polizei von einem Lastwagen erfasst, der an einer Ampel grünes Licht bekam und gerade losfuhr. Der Fahrradfahrer starb im Krankenhaus. Warum er sich in diesem Moment vor dem Lkw befand, ist unklar.

In Bad Salzluflen im Kreis Lippe kam ein 73-jähriger Autofahrer von einer geraden Strecke in einem Waldstück ab und fuhr gegen einen Baum, wie die Polizei mitteilte. Der Mann starb noch am Unfallort.

Bei einem Auffahrunfall in Gladbeck starb am Mittag ein Mann, mehrere Menschen wurden verletzt. Nach Angaben der Polizei übersah der 71-Jährige an der Ampel stehende Autos auf einer Bundesstraße und fuhr auf. Sein Wagen kam ins Schleudern, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem weiteren Auto zusammen. Der 71-Jährige starb noch am Unfallort. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt, in den anderen in den Unfall verwickelten Autos wurden fünf Menschen verletzt, einer von ihnen schwer. (dpa)