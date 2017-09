Drei Männer verletzt: Polizei nimmt zehn Menschen fest

15.09.2017 Recklinghausen. Drei Männer sind am Bahnhof in Recklinghausen mit einem Messer verletzt worden. Wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte, kam es in einer größeren Gruppe zu einem Streit. Als die Auseinandersetzung eskalierte, wurden drei von ihnen mit einem Messer verletzt, einer von ihnen schwer. Die Polizei nahm im Anschluss zehn Männer fest. Die genauen Hintergründe - etwa ob sich alle Beteiligten kannten - waren zunächst völlig unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem Vorfall vom Donnerstagabend aufgenommen.