Schmuggel in den USA

Die von der US-Behörde «U.S. Fish and Wildlife Service» (USFWS) zur Verfügung gestellte undatierte Aufnahme zeigt eine Königskobra, die in einer Chips-Dose versteckt wurde. Die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde hat in die in Los Angeles, USA, in einem aus Hongkong verschickten Paket drei lebende Königskobras entdeckt.