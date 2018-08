Unglück auf 3600 Metern Höhe

Drei Männer verunglückten am Mont-Blanc.

Drei Bergsteiger sind im Mont-Blanc-Massiv in der französischen Region Savoyen tödlich verunglückt. Der Unfall habe sich in der Gegend der Berggipfel Dômes de Miage auf etwa 3600 Meter Höhe ereignet. Das bestätigte die Polizei am Donnerstag auf Anfrage. Wie der Sender France Bleu Savoie ergänzend berichtete, könnten die Bergsteiger der Gruppe abgestürzt sein. Der Herkunft der Unfallopfer blieb zunächst offen. (dpa)