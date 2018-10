03.10.2018 Mainz. Bücher und Hörbuch waren Bestseller. Jetzt kommt der Film zu "Die Känguru-Chroniken".

Die Dreharbeiten zur Verfilmung des erfolgreichen Hörspiels "Die Känguru-Chroniken" haben in Berlin und Umgebung begonnen. Im kommenden Jahr soll die Komödie dann in die Kinos kommen und anschließend im TV zu sehen sein, teilte das ZDF am Dienstag mit.

Regisseur Dani Levy inszeniert die Verfilmung des Hörbuch-Erfolgs von Marc-Uwe Kling, eine skurrile Geschichte um ein anarchistisches Känguru als schmarotzender Untermieter in einer Wohnung im Berliner Szenebezirk Kreuzberg. Gedreht wird noch bis Mitte November.

Schauspieler Volker Zack verleiht dem frechen Känguru seine Stimme. In weiteren Rollen sind unter anderem Henry Hübchen, Dimitrij Schaad und Rosalie Thomass mit dabei. Autor Kling übernimmt die Rolle des Erzählers. Produziert wird der Film von ZDF und X Filme. Die "Känguru"-Reihe wurde 2009 von Autor und Liedermacher Kling geschaffen - zunächst als Podcast im Radio, später als Hörbuch und auch in Buchform. (dpa)