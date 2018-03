Literaturverfilmung

Thomas Kretschmann gehört zur hochkarätigen Besetzung von "Waiting for Anya".

27.03.2018 Los Angeles. In den französischen Pyrenäen sind die Dreharbeiten zu dem Film "Waiting for Anya" angelaufen. Die Besetzung ist hochkarätig.

Neben dem französischen Schauspieler Jean Reno ("The Da Vinci Code - Sakrileg") und der amerikanischen Oscar-Preisträgerin Anjelica Huston ("Die Ehre der Prizzis") steht auch der Deutsche Thomas Kretschmann ("Avengers: Age of Ultron", "Stalingrad") vor der Kamera. Der 13-jährige Noah Schnapp ("Stranger Things") spielt einen jungen Schäfer in Südfrankreich, der jüdischen Kindern im Zweiten Weltkrieg dabei hilft, über die Grenze nach Spanien zu flüchten.

Für die Dreharbeiten im französischen Pyrenäen-Dorf Lescun sind fünf Wochen vorgesehen. Regie führt der Brite Ben Cookson ("Almost Married"). Die Vorlage (deutscher Titel: "Warten auf Anja") stammt von dem britischen Jugendbuchautor Michael Morpurgo, der durch den von Steven Spielberg verfilmten Roman "War Horse" ("Gefährten") bekannt wurde. (dpa)