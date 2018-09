Auf Rollfeld gerast

Auf dem Flugfeld des Airports in Lyon hat es am Montag eine Verfolgungsjagd gegeben.

Lyon. Erst als Geisterfahrer auf der Autobahn unterwegs, dann halsbrecherisch Sicherheitsbarrieren durchbrochen. Bei dem festgenommenen Fahrer handelt es sich um einen polizeibekannten Verkehrssünder.

Von ap, 10.09.2018

Am internationalen Flughafen von Lyon hat ein Mann mit seinem Auto Sicherheitsabsperrungen durchbrochen und ist von Streifenwagen verfolgt auf das Rollfeld gerast. Er ließ sich aus dem rollenden Wagen fallen, floh zu Fuß weiter und wurde schließlich von einem Polizisten überwältigt, wie die Behörden am Montag mitteilten.

Aus Sicherheitskreisen verlautete, es handele sich um einen 31-jährigen Franzosen, der bisher wegen 2007 und 2009 begangenen Verkehrsdelikten polizeibekannt war. Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund seien zunächst nicht festgestellt worden.

Über sein Motiv herrschte Unklarheit, es könne nichts ausgeschlossen werden, sagte eine Pressesprecherin der Gemeindeverwaltung, Christelle Monteagudo. Verletzte gab es den Behörden zufolge nicht.

Auf dem Rollfeld spielten sich filmreife Szenen ab. Eine Videoaufnahme zeigte, wie das Auto in hohem Tempo über eine Bodenwelle rast, kurz abhebt und dann in einer Staubwolke landet. Der Fahrer sprang danach aus dem rollenden Wagen und flüchtete zu Fuß, verfolgt von einem Polizeifahrzeug. Andere Fahrzeuge schlossen sich an und versuchten, dem Mann den Weg abzuschneiden. Schließlich gelang es einem Beamten, den Flüchtigen niederzuringen.

Pressesprecherin Monteagudo sagte, der Mann sei zunächst als Geisterfahrer auf der Autobahn in Richtung Alpen unterwegs gewesen. Aus den Sicherheitskreisen verlautet, das Auto sei gestohlen gewesen. Autobahnpolizei und ein Hubschrauber hätten die Verfolgung aufgenommen, erklärte die Regionalregierung. Der Mann sei dann zunächst in die Absperrung eines kleineren Flugplatzes für Geschäftsflugzeuge gefahren. Anschließend habe er sich auf den Weg zum größeren Flughafen Lyon Saint-Exupéry gemacht. Dort durchbrach der Fahrer im Terminal 1 zwei Glastüren mit seinem Wagen und preschte auf die Landebahn.

Der Flugbetrieb wurde nach Angaben der Sprecherin wegen des Zwischenfalls eingestellt.