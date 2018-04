Meldedatenabgleich am 6. Mai

Bonn. Wer bis dato keine Rundfunkgebühren zahlt, sollte dringend kontrollieren, ob er wirklich befreit ist. Am 6. Mai gleicht der Beitragsservice wieder die Meldedaten ab. Wird man erwischt, kommt es zu Nachzahlungen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 22.04.2018

Den letzten Datenabgleich gab es 2013. Die Gebühreneinzugszentrale kontrolliert also in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen, ob alle gemeldeten Personen auch ordnungsgemäß Rundfunkgebühren zahlen. Monatlich sind dies 17,50 Euro. Gezahlt wird pro Wohnung, egal wie viele Personen darin leben. Wer die Wohnung anmeldet, ist für den Beitragsservice auch der Zahler.

Gesetzlich ist der Datenabgleich vorgeschrieben. Ziel ist es, den Datenbestand der Beitragszahler aktuell zu halten, damit Drückeberger keine Chance haben. Eigentlich teilen die Meldebehörden dem Beitragsservice schon heute regelmäßig mit, wer in eine neue Wohnung zieht. In der Regel schreibt der Service die Person an und diese zahlt dann weiter den Rundfunkbeitrag für den neuen Wohnort. Nach Angaben des Beitragsservice zahlen etwa 90 Prozent ordnungsgemäß ihre GEZ-Gebühren.

Die Krux daran, dem Beitragsservice wird nicht mitgeteilt, dass in der alten Wohnung noch Bewohner verbleiben, wie es etwa in Wohngemeinschaften der Fall ist. Melden die verbleibenden Bewohner keine Geräte an, erfährt der Beitragsservice auch nichts. Manchmal geschehe dies unbewusst, manchmal aber eben bewusst, wie auf der Seite des Beitragsservice zu lesen ist.

Durch den gesetzlich per Rundfunkstaatsvertrag geregelten Meldeabgleich, will man den schwarzen Schafen auf die Schliche kommen. Würde es diesen Abgleich nicht geben, würde es wahrscheinlich noch viel mehr Wohnungen geben, in denen Geräte betrieben werden, für die keine GEZ-Gebühren gezahlt werden.