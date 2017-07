Drängler verursacht Unfall auf Autobahn 2: Sieben Verletzte

30.07.2017 Beckum. Durch Drängeln und rücksichtlose Fahrweise hat ein 25 Jahre alter Autofahrer auf der A 2 bei Beckum eine Karambolage mit mehreren Fahrzeugen ausgelöst. Insgesamt wurden sieben Menschen dabei verletzt, darunter drei Kinder. Wie die Polizei mitteilte, war der 25-Jährige am Samstagabend einem Vordermann zunächst bei hoher Geschwindigkeit so dicht aufgefahren, dass er ihn beim Überholen touchierte. Das Heck des anderen Wagens brach aus, ein drittes Auto konnte nicht bremsen und fuhr auf. Beide Autos prallten in die Schutzplanken. Der Verursacher des Unfalls hielt zwar kurz an und hinterließ bei den Unfallopfern seine Handynummer, machte sich dann aber aus dem Staub, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Er wurde wenig später in Ennigerloh im Kreis Warendorf ermittelt.