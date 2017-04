Dortmunder "Tatort"-Ermittler nur noch zu dritt

18.04.2017 Köln. Aus dem Ermittler-Quartett beim Dortmunder "Tatort" wird ein Trio. Stefan Konarske (37) als Oberkommissar Daniel Kossik steigt nach rund fünf Jahren aus. Er war in der am Ostermontag gezeigten Folge "Sturm" zum letzten Mal zu sehen. Dort wird er von islamistischen Extremisten angeschossen und schwer verletzt - zuletzt sieht man ihn am Boden liegen, während ihm Blut aus dem Mund läuft. "In der nächsten Folge "Tollwut" wird es nur drei Ermittler geben", sagte WDR-Sprecherin Barbara Feiereis am Dienstag. "Danach muss man sehen."

"Tollwut" soll noch 2017 gezeigt werden. Darin jagen Jörg Hartmann, Anna Schudt und Aylin Tezel die Verbrecher. Ob anschließend wieder ein vierter Ermittler ins Team kommt, sei völlig offen. Die anschließende Folge Nummer zwölf wird allerdings auch erst im Herbst gedreht und nicht mehr in diesem Jahr ausgestrahlt. Stefan Konarske hatte schon im vergangenen August angekündigt, beim "Tatort" hinzuwerfen und das damit begründet, sein Lebensmittelpunkt liege nicht mehr in Dortmund, sondern mittlerweile in Paris. (dpa)