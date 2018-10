"Make America Date Again"

16.10.2018 WASHINGTON. Mit der neuen Dating-App "DonaldDaters" sollen Trump-Anhänger den passenden Partner finden. Gleich zum Beginn soll sie von einer großen Datenpanne betroffen gewesen sein.

Eine neue Dating-App für Anhänger von US-Präsident Donald Trump soll gleich zu Beginn von einer großen Datenpanne betroffen gewesen sein. Wegen einer Sicherheitslücke hätte die gesamte Nutzerdatenbank der Singlebörse DonaldDaters heruntergeladen werden können, berichtete die Technologie-Internetseite "TechCrunch" am Montag. Betroffen seien Namen, Profilfotos, private Nachrichten und Zugangsdaten der Nutzer, mit denen Fremde die Kontrolle über das Nutzerkonto übernehmen könnten.

Die Sicherheitslücke wurde demnach von französischen Experten ausfindig gemacht, welche die Daten mit "TechCrunch" teilten. Die Daten seien aus dem Netz genommen worden, nachdem die Entwickler der App kontaktiert worden seien. Demnach hatte DonaldDaters am ersten Tag etwas über 1600 Nutzer.

Find that special someone who supports President Trump as much as you do. Download the DonaldDaters app. Coming soon. #TheRIGHTMatch pic.twitter.com/Wf2bA6ard7