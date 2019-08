Der beste Zuhörer im TV

Köln. "Live und ohne Tabus" - das war bereits das Konzept der erfolgreichen Sendung, die Jürgen Domian über 20 Jahre bis 2016 im Radio und Fernsehen moderierte. Im November kehrt er zurück in den WDR.

Von general-anzeiger-bonn.de, 29.08.2019

Er hörte zu, wenn es niemand anderes tat: Jürgen Domian. Der Talkshow-Moderator leitete bis Ende 2016 die Radio- und Fernseh-Sendung, die seinen Nachnamen trug und in der der Zuhörer immer das erste Wort hatte. Ohne Themenvorgabe durften sie über alles reden, was ihnen auf der Seele lag. Das war mal witzig, mal traurig, mal bestürzend - immer aber unterhaltsam und nie dispektierlich. Verständlich also, dass Domian in seinen 21 Jahren on air viele treue Fans gesammelt hat, die nach einem Ersatz verlangen.

Hielt Domian sich in den vergangenen Wochen und Monaten noch eher verdeckt, gibt es jetzt konkrete Hinweise. Ab dem 8. November wird er sich jeden Freitag im November "neuen Geschichten öffnen - live und ohne Tabus", heißt es dazu in der Pressemitteilung des Westdeutschen Rundfunks.

Wer den alten Zeiten noch ein wenig hinterhertrauern möchte, spekulieren will, ob die "Hackfleisch"-Story wirklich echt ist oder einfach nur ein bisschen Hintergrundgeplauder bei langen Autofahrten oder beim Aufräumen benötigt, findet hier alle Sendungen im Netz.