Hund reißt vor Bäckerei aus

30.08.2018 Konstanz. Offenbar arg gelangweilt hat sich eine Dogge vor einer Bäckerei im baden-württembergischen Singen. Mit einem Cafétisch im Schlepptau ging es auf Entdeckungstour.

Wie die Polizei in Konstanz am Donnerstag mitteilte, wurde der Hund von seiner Halterin vor dem Geschäft mit der Leine an einen Cafétisch angebunden, hielt es dort aber nicht lange aus. Während die Frau im Laden war, rannte das Tier mit dem Tisch im Schlepptau über die Straße.

Die Dogge schleuderte den Tisch gegen einen geparkten Wagen und beschädigte die Scheinwerfer. Auch der Tisch trug Schaden davon. (afp)