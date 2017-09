Dobermann beißt Sechsjährigen: Kind ist schwer verletzt

13.09.2017 Mönchengladbach. Ein Dobermann hat einen Sechsjährigen am Kopf gebissen und schwer verletzt. Das Kind wollte sich am Dienstagabend mit dem Hund fotografieren und hielt ihn dabei am Hals fest. Das Tier biss daraufhin unvermittelt in seine Richtung und verletzte den Jungen schwer am Kopf, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Der Hund gehört einem 67-jährigen Bekannten der Familie. Der Mann passte gerade auf den Jungen und seinen 8-jährigen Bruder auf, als der Unfall passierte. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen fahrlässiger Körperverletzung.