21.07.2019 Berlin. Die Neuverfilmung hat schon in den ersten Tagen nach Start 841.000 Zuschauer in die Säle gelockt. Laut Walt Disney ist "Der König der Löwen" der zweiterfolgreichste Kinostart des laufenden Jahres hinter "Avengers: Endgame".

Die Neuverfilmung von "Der König der Löwen" haben nach Angaben von Disney bislang etwa 841.000 Zuschauer in den deutschen Kinos gesehen. Wie The Walt Disney Company Germany am Sonntag mitteilte, seien damit von Mittwoch bis einschließlich Samstag rund 8,4 Millionen Euro eingespielt worden.

Laut dem Unternehmen ist "Der König der Löwen" der zweiterfolgreichste Kinostart des laufenden Jahres hinter "Avengers: Endgame". Die Neufassung von "Der König der Löwen" wird seit dem 17. Juli gezeigt. Regie führte der Amerikaner Jon Favreau.

25 Jahre nach dem Erfolg des Zeichentrickfilms war die Geschichte erneut ins Kino gekommen. In dem animierten Film geht es um den König Mufasa, der sein Reich an seinen Sohn Simba weitergeben will und damit seinem Bruder Scar in die Quere kommt, der selbst auf den Thron spekuliert. Neben den Tieren wurden auch die Landschaften am Computer entworfen, inspiriert von Naturschauplätzen in Afrika. Auf diese Weise entstanden fotorealistische, virtuelle Welten. (dpa)