Ballermann-Disco soll verkauft werden

Mehr als 30 Jahre war das Riu Palace eine der beliebtesten Party-Lokale am Ballermann. Stars wie Mickie Krause und Olaf Henning gehörten dort zu den Stimmungsgaranten und sorgten für volles Haus. Rund 3.500 Besucher drängten allabendlich in die Keller-Disco. Lange Schlangen am Eingang waren normal. Das Riu Palace war zu Beginn immer am Puls der Zeit und setzte mit als erste Disco auf Mallorca auf Lasershows und Gogo-Tänzer in Tanzkäfigen. Doch die Konkurrenz in der Nachbarschaft wie der Bierkönig und auch der Megapark rüsteten in den Folgejahren auf und sorgten so für rückläufige Besucherzahlen. Das Riu Palace verpasste derweil den Anschluss, notwendige Renovierungsarbeiten blieben aus – mit gravierenden Folgen: So strömten zuletzt weniger als die Hälfte der früheren Besucherzahlen in die Disco. Im August 2015 – und damit mitten in der Hochsaison – gingen dann schließlich die Lichter in dem einstigen Kult-Club aus. Mit dem möglichen Verkauf könnte nun das endgültige Aus besiegelt sein.