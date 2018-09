Lebensmittelrückruf

BONN. Der Drogeriemarkt dm ruft vorbeugend Bio Paleo Müsli zurück. Der Verzehr kann unter anderem Sehstörungen hervorrufen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.09.2018

Kunden, die bei dm "dmBio Paleo Müsli, 500 g" mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 30. Mai 2019 gekauft haben, sollten dringend vom Verzehr absehen. Wie der Drogeriemarkt mitteilt, ruft er das Produkt vorbeugend zurück, da in ihm Tropanalkaloide nachgewiesen worden seien. Diese Pflanzeninhaltsstoffe, die vor allem in Beikräutern vorkommen, könnten vorrübergehende gesundheitliche Beeinträchtigungen wie zum Beispiel Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit hervorrufen. Kunden können das Produkt in die dm-Märkte zurückbringen und bekommen den Kaufpreis erstattet.