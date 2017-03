14 Millionen Aufrufe, knapp 200.000 mal geteilt: Roger Federer hat weitere Tennis-Kollegen für eine Boyband versammelt und das Video bei Facebook geteilt.

Von Sebastian Meltz, 21.03.2017

Roger Federer, Tommy Haas und Grigor Dimitrov haben sich in der Tenniswelt eigentlich als Ästheten der einhändigen Rückhand einen gewissen Ruf erarbeitet. Nahezu jeder durchgeschwungene Return der drei Profis ist ein kleines Kunstwerk. Nicht immer erfolgreich – aber mindestens schön anzuschauen.

Doch die drei Feingeister betreten jetzt abseits des Platzes auch musikalisches Terrain: Unter Anleitung des 16-fachen Grammygewinners David Foster schwingen die Tennis-Cracks neuerdings ihre Stimmbänder.

Mit einem kleinen Abzug in der B-Note: Der Gesang funktioniert offensichtlich nur mit einer gehörigen Portion Autotune, der automatischen Tonhöhenkorrektur.





Neben „FedEx“, dem gebürtigen Hamburger Haas und Dimitrov aus Bulgarien taucht noch ein Überraschungsgast in dem Musikvideo auf. Das regt natürlich Spekulationen an: Wer könnte noch mit einsteigen? In seinem Facebook-Beitrag teilte Roger Federer immerhin mit, dass man aktuell noch Band-Mitglieder casten würde. Wie wäre es also zum Beispiel mit „Boris Becker & The Backhand Boys“?