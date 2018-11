Aldi, Lidl und Co.

Bonn. Vor Weihnachten flimmern sie wieder über die Bildschirme: Rührselige Werbespots, die zum Kauf animieren sollen. Hier - einige Wochen vor den Festtagen - die neuen Werbespots der Unternehmen.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.11.2018

Alle Jahre wieder... gilt auch für Werbespots, die für Weihnachten produziert und schon einige Wochen vor dem Fest ausgestrahlt werden. Bei den liebevoll gespielten - teils animierten - Spots könnte man fast darüber hinweg getäuscht werden, dass die Unternehmen dahinter wirtschaftliche Interessen verfolgen. Mit dem Ziel, möglichst viel Sentimentalität zu erzeugen, gehen die Spots jedes Jahr erneut in den Ring.

Rewe setzt beispielsweise im aktuellen TV-Werbebeitrag auf Kinder. Mit dem Titel "Kindern ein Lächeln schenken" setzen die Macher die Kleinsten in den Mittelpunkt ihres Films. Ein mit Sonnensprossen übersätes Mädchen bekommt nach einem Rewe-Einkauf ein Spiel geschenkt, das es anschließend zusammen mit einem taubstummen Jungen spielt.

Bei Aldi wird die Geschichte von Kevin der Karotte weitererzählt. Bereits in den letzten Jahren stand das Gemüse im Zentrum des vorweihnachtlichen Werbens von Aldi. In der Vergangenheit suchte die Karotte bereits die große Liebe. Nun tritt sie gegen eine böse Karotte an, um ihre Freunde zu retten.

Lidl wil mit seinem Spot zeigen, "worauf es beim Fest der Liebe und der Familie wirklich ankommt". Eine zarte Mädchenstimme untermalt die Weihnachtsgeschichte, bei der ebenfalls die Kinder im Vordergrund stehen, die vor Weihnachten Zuhause ausgebüxt sind und auf eine Insel entfliehen.

Bei Penny wurde das Motto ausgerufen, dass an Weihnachten nicht viel, sondern nur Liebe benötigt wird.

Im Zalando-Werbespot singt dagegen ein internationaler Chor "Heilige Nacht" in verschiedenen Sprachen.