Wählscheibe, VHS und Tamagotchi

Bonn. Smartphone, Tablet und Virtual Reality kennen die Kids von heute. Aber schon Technik aus den 1990er Jahren dürfte ihnen Kopfzerbrechen bereiten. Wir stellen sie vor und erklären sie.

Von Anja Wollschlaeger, 07.03.2019

Vor gut zwanzig Jahren war ein klotziger Röhrenfernseher das Freizeit-Highlight für Jugendliche und wer etwas auf sich hielt, kaufte sich vom Konfirmationsgeld einen VHS-Rekorder dazu. Technik, die heute bestenfalls noch in der Abstellkammer ihr Dasein fristet. Denn Jugendliche von heute schauen seltener Fernsehen, als sie mit dem Smartphone ins Internet gehen. Wir stellen ein paar Highlights aus der alten Zeit vor.

Unsere Bildergalerie zeigt Technik, die 1998 noch zur Ausstattung in den meisten Elternhäusern gehörte. Dazu gehört neben dem Fernseher auch der Computer. Der war vor gut 20 Jahren laut der Studienreihe "Jugend Information und (Multi-)Medie/JIM" zwar schon in 78 Prozent der Haushalte zu finden, aber nur 35 Prozent der Jugendlichen hatten ein eigenes Gerät. Heute unvorstellbar ist die Internetnutzung in dieser Zeit. Gerade einmal fünf Prozent der Jugendlichen surften regelmäßig durchs Netz.

Diese Technik kennen Teens heute nicht mehr Was vor zwanzig Jahren noch cool war, muss man Kindern heute erklären. Wir versuchen es. Foto: dpa So groß wie ein Hühnerei verlangt das Tamagotchi permanent nach Aufmerksamkeit. Das digitale Haustier muss täglich mehrfach gefüttert, gewaschen und bespaßt werden. 1997 wurden in Deutschland etwa zwei Millionen Tamagotchis verkauft, weltweit seit seiner Veröffentlichung über 82 Millionen.

Foto: DPA Er machte Musik zum ersten Mal wirklich mobil - der Walkman von Sony. Doch leider leiert jeder Song, sobald die Batterien nicht mehr ausreichend Energie liefern. wiederaufladbare Akkus waren damals kaum gebräuchlich. Für den Neukauf der Energiespeicher musste dann auch das Taschengeld herhalten. Die Nutzung ist zwischen 2005 und 2008 deutlich zurückgegangen. Kurz darauf konnte schon fast jeder Jugendliche auf einen MP3-Player zurückgreifen.

Foto: DPA Der Gameboy stand in den 1990ern für das große mobile rumdaddeln. Tetris war damals noch schwarz vor grünlichem Hintergrund. Etwa die Hälfte der Jugendlichen konnten 1998 auf so eine "tragbare Spielekonsole" zurückgreifen.

Foto: dpa Der eigene VHS Rekorder. 1998 hatten 26 Prozent aller Jugendlichen einen eigenen Rekorder. 2016 wurde die Produktion der Rekorder eingestellt. Wie kommt man da auf "weiter"? Statt wie bei YouTube mit dem Finger einen Regler zu schieben, um im Film ab Minute 30 einzusteigen, musste man mechanisch vorspulen. Achtung - wer das Zurückspulen vergisst, muss in der Videothek eine Strafgebühr zahlen.

Foto: Caroline Seidel/dpa-tmn Nein, der Computer ist nicht ausgestorben, wohl aber dieses Modell. Der C64 hatte keinen Internetzugang, sein Bildschirm zeigte nur 16 Farben und gesteuert wurde er über einen schwergängigen Joystick. Bei allzuheftigen Ballerspielen verlor der auch schon mal einen Knopf. 2019 haben nur zwei Prozent der Jugendlichen keinen Zugang zu einem eigenen Computer oder Laptop.

Foto: Peter Förster/dpa-Zentralbild/dpa "Die Glotze" - war vor gut zwanzig Jahren eine beliebte Freizeitbeschäftigung von Jugendlichen. Auch, wenn sie 1998 meistens noch ein Röhrenfernseher war. Wie der angeht? Mit der Fernbedienung. Und wo findet man das Programm? Statt dem digitalen EPG, schlug man damals noch die Fernsehzeitung auf. Die gibt es auch heute noch.

Foto: dpa MC und Hörspielkassette. Heute nennen sich die Dreißigjährigen auch "Kassettenkinder". Doch mit den handlichen Magnetbändern muss man umgehen können. Niemals sollte man zu schnell zwischen Vor- und Rücklauf wechseln. Sonst droht der "Bandsalat". 2005 gab es einen Kassenrecorder noch 89 Prozent der Haushalte, in denen Jugendliche lebten.

Antippen, Streichen und andere Gesten wirken bei einem Wählscheibentelefon gar nicht. Die Funktionsweise solch eines Gerätes ist Kindern heute nur noch schwer zu erklären, denn der Finger muss tatsächlich so lange in der Wählscheibe bleiben, bis er mit der Drehbewegung den Anschlag berührt. "Telefonieren mit Freunden" - die Freizeitbeschäftigung der 1980er hatte ihre Tücken. Den oft einzigen Apparat im Haus musste man mit den Eltern teilen.

Foto: Jens Schierenbeck Kameras mit Kleinbildfilm werden heutzutage immer seltener genutzt. Während Jugendliche mit dem Smartphone knipsen, muss man bei diesem Gerät warten, bis ein Labor den Film entwickelt und die Bilder abzieht. Doch es gibt einen Retro-Trend: Sofortbildkameras nennen Jugendliche "iPhone mit Drucker" - ein Trend auf den Weihnachtswunschlisten 2018.

Foto: DPA Für die Rechtschreibprüfung brauchten die Nutzer von Schreibmaschinen ein gelbes, gebundenes Buch und danach musste der ganze Text Wort für Wort neu eingetippt werden - außer man nutzte geschickt Tipp-Ex. Das war in den 80ern noch flüssig und brauchte ewig, bis es trocken war. Unvergessen sind die Tipp-Geräusche - jedes Modell hatte seinen eigenen Sound.

Die Teens von damals sind die Eltern von heute und die haben ihren Spaß daran, den Kids die "Uralt"-Technik zu erklären. Auch wir versuchen es einmal: Eine Schreibmaschine beschreibt ein Blatt Papier. Will man ein zweites Exemplar haben, braucht man Kohlepapier und kräftige Fingermuskulatur. Hat man sich verschrieben, fängt man mit dem gleichen Text noch einmal von vorne an. Eine Hörspielkassette ist ein Magnetband. Man muss es aufbewahren - und kann es nicht täglich neu downloaden. Noch komplizierter wäre das mit VHS-Kassetten, die nach Gebrauch mit lautem Geräusch zurückgespult werden müssen.

WhatsApp von damals - das war ein Brief mit einem Foto-Abzug

Ein Gameboy von damals wiegt mindestens so viel wie ein Ziegelstein - würden Jugendliche schätzen. Doch bei dem ganzen Gewicht ist seine Funktion maximal begrenzt. Ein Spiel zu dieser Zeit konnte man in den Schacht stecken. Der Bildschirm hatte nur zwei Farben. Ladekabel brauchte man nicht, denn der Ur-Gameboy verzichtete auf Akkus zugunsten von umweltschädlichen Einwegbatterien.

Analog funktionierte Ende der 1990er noch ein Großteil der Fotoapparate. "WhatsApp" von damals ging ungefähr so: Foto aufnehmen, Film entwickeln lassen - es gab den Stundenservice, der eben eine Stunde dauerte -, Fotoabzug in einen Briefumschlag stecken, ein paar Zeilen dazu auf Briefpapier schreiben und das ganze dann mit der Post verschicken. Nach ein paar Tagen kam dann die Antwort. Praktischer war da noch die Ansichtskarte.

Laut der aktuellen Shell Jugendstudie sind viele analoge Medien für die Jugendlichen von heute obsolet. Praktisch die ganze Generation ist im Internet unterwegs. Sie verbringen durchschnittlich 18,4 Stunden in der Woche online. Die Zahlen wurden 2015 veröffentlicht. Noch 2006 waren Jugendliche weniger als zehn Stunden in der Woche online.

Soziale Netzwerke spielten 1998 praktisch noch keine Rolle. Heute stellt die Studie "Jugend und Medien 2019" fest, dass 99 Prozent der 14- bis 24-Jährigen WhatsApp nutzen, 96 Prozent sind regelmäßig bei Youtube unterwegs. Der Messenger-Dienst hat auch das Telefonieren mit Freunden in der Beliebtheit abgelöst.

Jugendliche nutzen ihr Smartphone lieber für Texte, Sprachnachrichten und Co, als zum Gespräch mit ihren Freunden, stellt die Studie fest. Ab 1997 widmeten sich Jugendliche auch dem Das Tamagotchi kehrt zurück zu. Das digitale Haustier kostete damals um die 60 D-Mark.

Was die "Computer-Kids" der 1980er mit ihren Computern der Sorte Commodore 64 gemacht haben, können sich heute nur noch die Nerds unter den Teens vorstellen: Viele von ihnen haben "programmiert", wie eine pädagogische Fachzeitschrift 1989 feststellte.

Die Funktion einer Floppy-Disk müssen Jugendliche heute nicht mehr kennen. Ihr Speicherplatz lag gerade einmal bei rund 166 KByte - entsprechend 0,000166 Gigabyte. Wer es retro mag, ist im Internet Archive richtig. In der digitalen Sammlung gibt es auch C-64-Software, darunter knapp 9000 Games - von "Sim City" über "Gauntlet" und "Castle Wolfenstein" bis hin zu "Crazy Cars" oder "The Last Ninja".