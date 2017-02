Liste des Forbes-Magazine

Auch in diesem Jahr führt Michael Jackson wieder die Liste an.

Bonn. Im vergangenen Jahr haben die Stars dieser Welt wieder Unmengen an Geld verdient. Auch die, die schon lange nicht mehr unter uns sind. Das Forbes-Magazin hat herausgefunden, wer von ihnen unter den Top 13 ist.

Von Jana Henseler, 13.02.2017

Weiterhin unangefochten und mit einem großen Abstand zu Platz zwei befindet sich Michael Jackson an der Spitze einer aktuellen Forbes-Liste. Diese hat die 13 Künstler gelistet, die auch nach ihrem Tod noch am meisten Geld verdienen. Stolze 115 Millionen Dollar hat der Sänger im vergangenen Jahr verdient. Seit seinem Tod im Jahr 2009 lebt er in der Cirque du Soleil Show "Michael Jackson One" weiter. Auch seine Musik verkauft sich immer noch gut. 2012 wurde sein eigener Katalog, der Mijac Music Catalogue, an Sony/ATV verkauft und feiert auch dort noch große Erfolge.

Platz zwei belegt ein Sänger, dessen Lieder auch heute noch so manchen in Erinnerungen schwelgen lassen. Elvis Presley. Mit seinen 55 Millionen Dollar Jahresverdienst kommt er zwar nicht an den King of Pop heran; als King of Rock 'n' Roll macht er seinem Namen aber alle Ehre. Das meiste Geld verdient er mit dem Verkauf der Show "Elvis in Concert - Das Original aus Graceland". Sein 53. Album "Elvis Presley Forever" landete dank der regen Verkäufe unter den Top 40.

Aber nicht nur Sänger können über den Tod hinaus viel verdienen. Auf Platz 3 ist Charles Schulz zu finden. Der Erfinder der Peanuts verstarb im Jahr 2000 und nahm im vergangenen Jahr rund 40 Millionen Dollar ein. Zuletzt wurde seine Lizenz für den 3D-Film "The Peanuts Movie", erschienen im November 2015, vergeben.

Bob Marley vor Elisabeth Taylor

Kurz hinter die Top drei auf Platz vier hat es Bob Marley geschafft. Nach dem Tod des Reggae-Sängers im Jahr 1981 wurde die Marley Beverage Company gegründet und das House of Marley erbaut. Seine Musik ist bis heute sehr beliebt. Aufgrund dessen verdiente er im 21 Millionen Dollar in 2016.

Die erste Frau auf der Forbes-Liste ist Elizabeth Taylor. Die Schauspielerin belegt Platz fünf mit einem Verdienst von 20 Millionen Dollar. Ihr eigenes Unternehmen stellt überwiegend Parfüms berühmter Persönlichkeiten her. Ein weiterer Kassenschlager sind aber auch die dort verkauften weißen Diamanten, die ihr diese beachtliche Summe einbringen.

Die wohl größte Erotik-Ikone des letzten Jahrhunderts schafft es auf Platz sechs. Marilyn Monroe soll rund 17 Millionen Dollar im Jahr verdienen. Sie verstarb im Jahr 1962. Fast fünfzig Jahre später, im Jahr 2011, kaufte die Autentic Brand Group ihre Rechte und investierte in die Bekleidungslinie der Kette Macy's. Diese vertreibt beispielsweise Unterwäsche unter Monroes Namen.

Der britische Musiker, Schauspieler und Friedensaktivist John Lennon schafft es auf Platz sieben. Rund zwölf Millionen Dollar verdient der frühere Sänger der Beatles bei weiterem Verkauf von Alben und Eintrittskarten für die Show des Cirque du Soleils "Love!", die geschmückt mit bekannten Beatles-Liedern ist.

Wissenschaftler Albert Einstein auf Platz acht

Albert Einstein gilt als einer der berühmtesten Wissenschaftler der Welt. Im Jahr 1955 starb er und verdient bis heute jährlich um die elf Millionen Dollar. Waren mit Bild von ihm, Zitaten und ähnlichem sind auch heute noch heiß begehrt. Vor allem Kleidung, Poster und Tafeln werden verkauft.

Der plötzliche Tod von Paul Walker im Jahr 2013 schockierte besonders die Fans der Fast and Furious Filmreihe. Während den Dreharbeiten zu Teil 7 der Actionfilme verstarb der Schauspieler. Mit 10,5 Millionen Dollar Jahresverdienst liegt er auf Platz neun. Das Geld holt er vor allem durch die Filmreihe rein und geht an seine Tochter.

Das Playboy-Model Bettie Page hat es gerade noch unter die Top zehn der best verdienenden Toten geschafft. Mit ihren rund zehn Millionen Dollar jährlich landet sie einen Platz hinter Paul Walker. Nach ihrem Tod im Jahr 2008 verkauften diverse Modelinien Unterwäsche und Brautmode unter ihrem Namen. Eine Show in Las Vegas zeigt eine ihrer berühmtesten Striptease-Nummern.

Theodor Geisel, bekannt als Dr. Seuss, war ein berühmter Kinderbuchautor und Cartoonzeichner. Er belegt den elften Platz der Forbes-Liste. Bücher wie "Der Kater mit Hut" oder "Der Grinch" bringen ihm bis heute 9,5 Millionen Dollar ein.

Auf Platz zwölf ist Steve McQueen zu finden. Neun Millionen Dollar verdient der Schauspieler mit dem Verkauf seines Namens und seines Images. Große Marken wie Tag Heuer, Barbour oder Persol sind auch fast vierzig Jahre nach seinem Tod an ihm als Werbegesicht interessiert. Die Modelinie der Firma Porsche brachte außerdem eine Lederjacke unter seinem Namen heraus und verkaufte sie für rund 900.000 Dollar.

Den 13. Platz der Forbes-Liste belegt James Dean. Stolze 8,5 Millionen Dollar verdient der Schauspieler weiterhin pro Jahr. Marken wie Jockey oder Dolce & Gabbana schmücken sich mit seinem Gesicht.