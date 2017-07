Wolfgang Bosbach verlässt "Maischberger"

Bonn. Wolfgang Bosbach (CDU) wollte am Mittwoch ein Zeichen setzen, als er die ARD-Talkshow "Maischberger" verließ. Bosbach ist jedoch nicht der erste Prominente, der eine Talkshow frühzeitig verlässt. Ein Rückblick.

Von Katharina Hamann, 14.07.2017

Am Mittwochabend hat Wolfgang Bosbach (CDU) die ARD-Talkshow "Maischberger" von Sandra Maischberger vorzeitig verlassen. Die Sendung mit dem Titel "Gewalt in Hamburg: Warum versagt der Staat?" hatte sich inhaltlich den Protesten und Krawallen rund um den G20-Gipfel in Hamburg gewidmet. Die Publizistin und Politikerin Jutta Ditfurth hatte den CDU-Politiker so verärgert, dass er aufstand und die Sendung verließ.

Twitter-User reagierten mehr als belustigt auf den Abgang des Politikers und setzten unter dem Hashtag #BosbachLeavingThings das Bild seines Abgangs in mehrere ikonische Szenen aus Pop - und Kunstgeschichte.

Prominente sorgen für Eklats

Dabei ist Wolfgang Bosbach bei weitem nicht der einzige Prominente, der in einer Talk-Show durch einen Abgang oder heftige Diskussionen für einen Eklat sorgte. Bereits 2007 verließ der Wissenschaftsjournalist Joachim Bublath die Sendung. Er war über die Ausführungen der Sängerin Nina Hagen verärgert und wollte sich diese nicht länger anhören.

Besonders in Erinnerung geblieben ist der Skandal um Eva Herman, als diese im Jahr 2006 nach einer hitzigen Diskussion zur deutschen Familienpolitik in der Sendung "Johannes B. Kerner" (ZDF) von Johannes B. Kerner aufgefordert wurde, seine Talkshow zu verlassen. Der Eklat hatte weitreichende Folgen, da Eva Herman aufgrund ihrer umstrittenen Äußerungen unter anderem ihren Vertrag beim NDR aufgekündigt bekam.

Foto: dpa Die ehemalige "Tagesschau"-Sprecherin Eva Herman musste die Talkshow von Johannes B. Kerner verlassen.

Auch Campino verließ 1997 die Talkshow "3 nach 9", nachdem er mit der Schauspielerin Maria Schell in Streit geraten war.

In der Sendung "Markus Lanz" (ZDF) war es 2013 zu einem Eklat gekommen, als Katrin Sass der Geduldsfaden riss und sie den RTL-Dschungelcamp-Teilnehmer Peer Kusmagk aufforderte, "nach Hause" zu gehen und sich über den "Unfug" erzürnte, den dieser angeblich von sich gebe.

Unvergessen sind die Ausraster und Beleidigungen, die Schauspieler und Choleriker Klaus Kinski seinen Interview-Partnern entgegen warf. Von "du bist doch nicht normal" bis hin zu beleidigten Abgängen hat Klaus Kinski seinen Platz als einer der unangenehmsten Interview-Partnern und Talkshow-Gäste sicher.

(mit Material von dpa)