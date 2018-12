Jahresrückblick für Deutschland

Bonn. Von skurril bis nützlich - die Ebay-Trends des Jahres 2018 legen die meistgesuchten Produkte und das Shoppingverhalten der Bevölkerung offen. Wir zeigen, welche Ereignisse und Hypes das Kaufverhalten der Deutschen beeinflusst haben.

Von Christina Hesterberg, 12.12.2018

Ereignisse und Hypes um bestimmte Produkte bestimmen das Kaufverhalten von Konsumenten mehr denn je. Ob die royale Hochzeit oder der Aufreger rund um Mesut Özil: solche Ereignisse können dazu führen, dass passende Produkte besonders gefragt sind. Ebay selbst behauptet: "Passiert´s in den Nachrichten, dann passiert´s bei Ebay". Passend dazu veröffentlichte das Unternehmen nun einen Jahresrückblick zu besonders gefragten Produkten.

Neben den unten aufgeführten Trends haben auch die 1990er Jahre ihr Revival gefeiert: So wurde zum Beispiel alle drei Minuten eine Bauchtasche bei dem Online-Marktplatz verkauft. Der Ebay-Jahresrückblick 2018 zeigt fünf Nutzertrends und vier Trendprodukte für Deutschland. Nicht aufgeführt sind dort das ein oder andere Produkt, das eher skurril anmutet: So wurde etwa alle 35 Minuten eine Wurstfüllmaschine gekauft.

Die fünf Nutzertrends 2018

1. Eine royale Hochzeit

Es war eines der TV-Ereignisse des Jahres: Am 9. Mai gaben sich die amerikanische Schauspielerin Meghan Markle und Prinz Harry das Ja-Wort. Viele Deutsche saßen vor dem Fernseher und verfolgten die Hochzeit. Zu Gast waren dort auch 1.200 Gäste aus dem Volk. Diese bekamen Goodie-Bags, von denen einige nur wenige Stunden nach dem Event auf Ebay auftauchten. Zu einem Preis von bis zu 25.000 Euro wurden die heiß begehrten Präsenttüten laut Ebay versteigert. Demnach wurden alle 81 Sekunden nach dem teuren Andenken an das Jahreshighlight gesucht. Auch die Modemarke Givenchy, auch bekannt für Meghans Hochzeitskleid, verzeichnete eine erhöhte Suchnachfrage auf Ebay: Alle zwei Minuten suchten Nutzer nach der Pariser Marke.

2. Der Supersommer 2018

Es war der heißeste und längste Sommer seit 2003. Selten konnte man so viel grillen, schwimmen und die Sonne genießen wie in diesem Sommer. In vielen Geschäften waren Ventilatoren und Klimaanlagen ausverkauft und so suchten schwitzende Bürger im Netz nach Abkühlungsmöglichkeiten. Zwischen den Monaten April und September wurden nach Angaben von Ebay an Spitzentagen fast 2000 Luftmatratzen, 3700 Pools und über 15.000 Ventilatoren verkauft. Die Nachfrage nach diesen Produkten sei um 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen.

3. Limitierte Sneaker gingen durch die Decke

Bereits im Januar startete eine besondere Sneaker-Kollaboration: Adidas stellte den BVG-Ticketschuh vor. Der auf 500 Paar limitierte Turnschuh wurde alleine am 16. Januar 17.000 Mal bei Ebay gesucht. Ein Verkäufer konnte sich sogar über ein Spitzengebot von 2370 Euro freuen - fast 15 Mal mehr als der eigentliche Ladenpreis. Eine Besonderheit der Sneakers: In dem Schuh ist ein Jahresticket für die Berliner Verkehrsgesellschaft eingearbeitet. Passend dazu ziert das Muster der BVG-Sitzbezüge den Sneaker. Ob Nike, Adidas oder Vans, limitierte Sneaker waren 2018 so angesagt wie nie zuvor.

4. Die Fußball-WM 2018

Für die deutsche Nationalelf verlief die Fußball-WM in Russland mit ihrem Vorrunden aus denkbar schlecht, andere profitierten von dem Fußballereignis. Das Trikot von Nigeria wurde alle 35 Sekunden bei Ebay gesucht. Platz zwei und drei belegen Kroatien und Island. Ginge es allein nach den Trikotverkäufen auf Ebay, so war der Franzose Kylian Mbappé der beliebteste Spieler der WM - sein Shirt war dort besonders gefragt. Auch ein deutscher Nationalspieler sorgte für einen Ansturm auf Trikots auf der Plattform: Mesut Özil. Nach seinem Rücktritt stieg die Nachfrage nach seinem Trikot um 30 Prozent an.

5. Deutschland sagt Plastik den Kampf an

Stars wie Meghan Markle machen es vor: Die Herzogin von Sussex setzt des öfteren auf nachhaltige Mode und ist dafür bekannt, dass sie ein Kleid auch zwei mal anzieht. Die Ebay-Nutzer nahmen sich daran ein Vorbild und suchten in diesem Jahr verstärkt nach ökologischen Produkten wie Haarseife, plastikfreien Trinkflaschen und nach alternativen Verpackungen für unverpackte Produkte. Die Nachfrage nach Ersatzprodukten zu Plastik stieg um fast die Hälfte an.

Diese vier Neuheiten sorgten in Deutschland für Aufmerksamkeit

1. Handyketten

Die Influencer machten es vor, die Deutschen machten es nach - Handyketten fanden in diesem Jahr den Weg in die deutschen Haushalte. Das Handy wird mit einer an der Handyhülle befestigten Kordel wie eine Tasche über der Schulter getragen. Die Anfrage bei Ebay stieg demnach um 600 Prozent im Vergleich im Vorjahr.

2. Dashcams

In Ländern wie Russland werden Dashcams seit langem zur Unfallaufklärung genutzt und sind seit dem 15. Mai auch in Deutschland zugelassen. Sofort nach der Bekanntgabe des Urteils stiegen die Suchanfragen auf 18.000 an. Laut Ebay kauften kauften die Deutschen alle 15 Minuten eine solche Bordkamera.

3. Trendtiere des Jahres

Kürzlich lagen Einhörner und Flamingos noch voll im Trend, nun sind es Lamas und Alpakas. Die Trendtiere des Jahres sind auf allen möglichen Produkten zu finden. So kann man die flauschigen Tiere als Hausschuhe kaufen, sie sind auf zahlreichen Kleidungsstücken, Taschen und Accessoires zu finden.

4. Popsockets

Viele kennen den Namen nicht, haben das Produkt, um das es geht, aber bestimmt schon mal gesehen. Popsockets sind kleine runde Halterungen, die man auf der Rückseite des Handys anbringt. Diese sind mit allen möglichen Mustern und Motiven erhältlich und sind perfekt zum Selfie machen aber auch als Stütze des Handys beim Schauen von Videos geeignet. Der Trend aus Amerika ist nach Angaben von Ebay so gut angenommen worden, dass sich die Nachfrage in Deutschland nach dem praktischen Gadget bei Ebay verdoppelte.