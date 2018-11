Kopfhörer in Hamminkeln gestohlen

In Hamminkeln hat eine Diebin ein Pferd zur Flucht genutzt.

Hamminkeln. Nach dem Diebstahl von Kopfhörern aus einem Textildiscounter hat eine Frau in Hamminkeln die Polizei auf Trab gehalten. Sie flüchtete auf einem Pferd und entwischte der Polizei später über ein Feld.

Von general-anzeiger-bonn.de, 14.11.2018

In Hamminkeln am Niederrhein hatte die örtliche Polizei am Dienstagnachmittag viel Arbeit mit einer berittenen Diebin. Die Frau hatte gegen 16 Uhr schnurlose Kopfhörer aus einem Textildiscounter gestohlen und sich nach Verlassen des Geschäfts auf ein Pferd gesetzt. Mitarbeiter des Discounters nahmen die Verfolgung auf, stellten die Reiterin und informierten eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife.

Als die Beamten die 22-Jährige mit dem Diebstahl konfrontierten, zeigte sie sich uneinsichtig und war nicht bereit, ihre Personalien anzugeben. Schließlich gab sie einen Namen und eine Adresse an, die sich nach Überprüfung durch die Polizisten als falsch erwiesen.

Um die richtigen Personalien der Frau zu erfahren und das Pferd nicht auf der Straße zurücklassen zu müssen, vereinbarten die Beamten mit der Diebin, ihr im Streifenwagen zu einem Stall zu folgen, an dem sie die Ausweisdokumente angeblich aufbewahrt hatte. Plötzlich aber erhöhte die Reiterin das Tempo und galoppierte über ein Feld davon.

Bei dem angegebenen Stall war die Frau zwar niemandem bekannt, jedoch führten Ermittlungen zu einem weiteren Reitstall, bei dem ein Stallbetreiber die Gesuchte erkannte. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.